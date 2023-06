Iğdır’da Kurban Bayramı'na saatler kala kurbanlık satışı devam ediyor

Iğdır Hayvan Pazarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını pazara götüren üreticiler kurban kesmek için hayvan almaya gelen vatandaşlar ile sıkı bir pazarlık yapıyor.

Büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar küçükbaş hayvana ilgi gösteriyor.Fiyatları yüksek gören bazı vatandaşlar fiyatların düşeceğini düşünerek kurban alımını bayramın dördüncü gününe bırakıyor.

Hayvan üreticilerinden Aydın Tiz, kimi vatandaşların kurbanlık almak için son günü beklediklerini belirterek, “Bütçeye göre büyükbaş biraz daha pahalı geliyor, küçükbaş uygundur. Millet daha küçükbaş hayvana yönelmiş küçükbaş satılıyor. Büyükbaş pahalı olduğu için millet hesap yapıyor büyük başa 100 bin vereceğine 2 bin 500-3 bin lira verip normal bir hayvan alıp götürüyor. Fiyat ortalaması 3 bin 500 liradan 6 bin liraya kadar küçükbaş hayvan var; küçükbaş hayvan şu an etine göre millet tartıp ölçüyor, uygunsa alıyor. Kendisine göre bütçesine göre parası olmayan uygun alıyor parası olan da zaten 6 bin verip alıyor. 2-3 gün biraz kalabalık vardı bugün biraz az. 2-3 gün önce kurban satışı güzeldi şimdi şu an satış azdır, vatandaş ya kurbanlığını almıştır ya da bütçesi uygun değildir. Ben şahsım olsa beklerim bayramın birinci günü kesmem ikinci günü uygun olursa 2. günü keserim. O da milletin düşüncesi ve bu öyle bekleyen de var, şu an bu durgunluğun sebebi odur” dedi.

Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Yarış Çelikten ise fiyatların geçen yıla göre yüksek olduğunu söyleyerek, “Yarın Kurban Bayramı, bugün koyun almaya geldik. Koyunlar geçen yıla göre çok çok pahalanmış neredeyse fiyatı 3 katına çıkmış ama mecbur, yapacak hiçbir şey yok. Bütçemize göre uygun bir şekilde alacağız, niyet etmişiz” dedi.