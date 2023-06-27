Rize'de kaçan boğa sakinleştirici iğne ile yakalandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Ayane köyünde meydana geldi.

Sahibi tarafından bağlandığı yerden ipini kopararak kaçan boğa, çay bahçesine girdi. Boğanın kaçtığını gören köylüler, ip atarak yakalamaya çalıştı. Bir köylü eline aldığı değnekle boğanın kaçmasını engellemek istedi. Ancak üzerine gelen hayvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Köylüler boğayı yakalayamayınca Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekiplerin sakinleştirici iğne kullanarak yakaladığı boğa, yeniden ahıra bağlandı. Boğayı yakalama sırasında bir kişinin kolunda ise hafif sıyrıklar oluştu.