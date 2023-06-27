Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 27.06.2023 16:12

Rize'de kaçan boğa sakinleştirici iğne ile yakalandı

Rize'de bağlandığı yerden kaçan, peşinden koşanlara zor anlar yaşatan boğa, sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

Rize'de kaçan boğa sakinleştirici iğne ile yakalandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Ayane köyünde meydana geldi.

Sahibi tarafından bağlandığı yerden ipini kopararak kaçan boğa, çay bahçesine girdi. Boğanın kaçtığını gören köylüler, ip atarak yakalamaya çalıştı. Bir köylü eline aldığı değnekle boğanın kaçmasını engellemek istedi. Ancak üzerine gelen hayvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Köylüler boğayı yakalayamayınca Rize İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen ekiplerin sakinleştirici iğne kullanarak yakaladığı boğa, yeniden ahıra bağlandı. Boğayı yakalama sırasında bir kişinin kolunda ise hafif sıyrıklar oluştu.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Tokat'ta hafif ticari araç yan yattı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu şehirler külleri üzerinden yükselecek
17:00
İtalya'da futbolcuların forma numarası olarak "88"i alması yasaklandı
16:42
Ali Erbaş: Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım
16:40
Bakan Işıkhan, Mardin'de işçilerle bir araya geldi
16:18
Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti
16:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Çanakkale Valiliği'ne ziyaret
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
FOTO FOKUS
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ