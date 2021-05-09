Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'ta 4 katlı bir apartman inşaatına izinsiz giren Y.K. binadaki işçiler tarafından fark edildi.

İşçiler, Y.K'yı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Y.K'nın hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

İnşaat sahibi Erdoğan Çopur, "Arkadaşlar beni çağırdı, ben o esnada üst kattaydım. Görevli polis memurları bu arkadaşı zaten daha önceden tanıyorlarmış. Gördükleri gibi ismini söylediler. Bu şahıs bazı inşaat işleri yapan arkadaşlarımızın da malzemelerini çalmış. O sırada bina içerisinde çalışan arkadaşlarımız fark edip içeride yakaladılar." diye konuştu.