Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hırsızlık suçundan sabıkası olan şüpheli girdiği inşaatta işçiler tarafından yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Sivas'ta hırsızlık suçundan sabıkası olan şüpheli, inşaat halindeki bir binada işçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Kümbet Mahallesi 3'üncü Sokak'ta 4 katlı bir apartman inşaatına izinsiz giren Y.K. binadaki işçiler tarafından fark edildi.
İşçiler, Y.K'yı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim etti.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Y.K'nın hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.
İnşaat sahibi Erdoğan Çopur, "Arkadaşlar beni çağırdı, ben o esnada üst kattaydım. Görevli polis memurları bu arkadaşı zaten daha önceden tanıyorlarmış. Gördükleri gibi ismini söylediler. Bu şahıs bazı inşaat işleri yapan arkadaşlarımızın da malzemelerini çalmış. O sırada bina içerisinde çalışan arkadaşlarımız fark edip içeride yakaladılar." diye konuştu.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 17:34
- 17:41
- 17:38
- 17:26
- 17:16
Sıradaki Haber
Kocaeli'de husumetli olduğu kişiyi ve eşini tarlada çalışırken av tüfeğiyle öldüren zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz