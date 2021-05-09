Konya'da alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir kadının hayvanlara şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Hayvanların sahibi olduğu tespit edilen S.H. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Köpekler, ilk müdahalenin ardından Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.