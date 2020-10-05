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Sivas'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
K.E. (27) yönetimindeki 44 KS 664 plakalı hafif ticari araç ile M.N.Y. (39) idaresindeki 02 AR 243 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada M.N.Y'nin aracında bulunan Nazime (66), Hanım (33), İlknur (13), Mehmet Emin (4) ve Halit Efe Yılmaz (8) yaralandı.
Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlknur ve Nazime Yılmaz Sivas'a sevk edildi.
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