Sabahın erken saatlerinden itibaren Bartın Kurucaşile yolu üzerinde yol kıyısına araçlarını park eden vatandaşlar, orman içerisindeki kestane ağaçlarına akın etti.

Kestane toplamaya eşi ve çocukları ile gelen Şenol Arslan, kestaneyi ağacından toplamayı seçtiklerini söyledi.

Almanya’da çalıştığını ve tatil için Bartın'a geldiğini belirten Arslan "Hem stres atmak, hem de orman havası almak için geliyoruz, Bir de kestane bulabilirsek bizim için daha iyi oluyor. Bu da bizim Bartın'ımızda olan bir şey. Ailemle birlikte hem güzel vakit geçiriyoruz hem de kestane topluyoruz." dedi.

Erdaim Kaba ise şunları söyledi:

"Sabah 6’da kalkıyorum ve hazırlığımı yaptıktan sonra buraya gelip kestane toplamaya başlıyorum. Buranın halkı ve köylüsü de topluyor. Merkezden de uzaktan da gelenler oluyor. Bazı vatandaşlar da bununla geçimini sağlıyor. Yağ, tuz parasını çıkartıyor, evine ekmek götürüyor."

Torunları ile bahçesinde yetiştirdiği kestaneleri toplayan Mustafa Akça ise, "Sezonunda bölge köylüleri kışlık ihtiyaçlarını kestane satışından karşılıyor. Dar gelirli aileler okul sezonu olduğu için çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bazıları ise yeme amaçlı topluyor ama genellikle ticari amaçlı toplanıyor. Yine Ankara, İstanbul gibi yerlere de gönderiyoruz." şeklinde konuştu.