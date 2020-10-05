ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Vekili Kılıç, İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlenecek yarışma ile güzel bir işbirliğine imza attıklarını belirtti.

Kılıç, "Ödül törenleriyle ilgili sektördeki çalışanları motive etmek, üretkenliklerini artırmak ve daha nitelikli çıktı ile ürünler elde etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan önemli teşvik mekanizmalarıdır. Bugün burada çok güzel bir işbirliği örneğini görmekteyiz. Nitelikli medya üretimi konusunda genç iletişimcilerimizi ve şehrimizin değerli basın mensuplarını teşvik etmek amacıyla güzel bir yarışma düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Altınkaya ise konuşmasında, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman ERÜ İletişim Fakültesi ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirterek bu işbirliğini Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri ile yeni bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Altınkaya ayrıca Süleyman Çetinasaya Medya Ödülleri'nin kendilerinin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri medya ödül töreni ile birlikte organize edileceğini belirtti.

Ödül törenin detayları hakkında bilgi veren Aydın da bu organizasyonun temel amacının şehrin medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkenin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Toplantı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Vahit İlhan ve Dr. Öğr. Üyesi Fikret Yazıcı'nın başvuru şartları hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.