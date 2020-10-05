Haber Giriş: Kaynak: AA
KTÜ 2020-2021 eğitim öğretim dönemine başladı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ve 58. akademik yıl açılış töreni düzenlendi.
Tören kapsamında KTÜ Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı, Atatürk ve Gençlik anıtı önüne çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene akademik ve idari personeli katıldı.
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