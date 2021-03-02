Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Sivas'ta İ.Y. yönetimindeki 35 KD 3684 plakalı hafif ticari araç ile M.Ş'nin kullandığı 58 AAG 067 plakalı otomobil Organize Sanayi Bölgesinde çarpıştı. Savrulan araçlar, bir fabrikanın duvarına çarptı.
Yaralanan sürücüler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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