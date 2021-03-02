Cevap Kâğıtları ve Aday CevaplarıAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.

Haberi Twitter hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.

2020 ALES/2 sonuçları nasıl sorgulanır?

2020 ALES/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.

2020 ALES/2 sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

Adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlarını sorgulayabiliyor.

2020 ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada " 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." denildi.

2020 ALES cevap kağıtları ve aday cevapları için tıklayınız.

Cevap kağıtları ve aday cevaplarına erişim nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranı üzerinden soruları ve cevap kağıtlarını görebilecekler.