Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içerisinde tarihi eser ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.
Uygulama ve operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu, 56 sikke, 2 yüzük ve 16 çeşitli boyut ve şekillerde metal obje ele geçirdi.
Etiketler: Uyuşturucu Tarihi Eser
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