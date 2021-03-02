Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yeşilüzümlü Mahallesi Bucakhasar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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