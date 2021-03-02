İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak", "dolandırıcılık", "yaralama", "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 76 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.