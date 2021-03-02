Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edildi.

Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 260 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı ile damıtma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.