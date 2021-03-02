Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 260 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 260 litre sahte içki, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan kaynatma kazanı ile damıtma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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