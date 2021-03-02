Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili takibe aldı.
Polisleri fark ederek kaçan şüpheli B.Ç, kovalamaca sonucu yakalandı.
Operasyonda 205,06 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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