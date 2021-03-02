Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Sürücü, Merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Aliye A.'ya çarptı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kazası Trafik
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