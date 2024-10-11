Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.10.2024 19:41

Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi

Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.

Sivas'ta gebe okulunda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi

Sivas Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, gebe okulu, anne adaylarına yönelik bilgilendirici ve rehber niteliğindeki eğitimlerine devam ediyor.

Gebe okulunda, gebelik sürecindeki anne adaylarına sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri, doğuma hazırlık yapmaları ve doğum sonrasındaki süreç hakkında bilinçlenmeleri amacıyla uzmanlar tarafından kapsamlı eğitim veriliyor.

Program kapsamında anne adaylarına gebelik dönemi hakkında genel bilgiler, doğru beslenme ve gebelikte diyet, fiziksel aktiviteler ve egzersizler, emzirme eğitimi, doğum sonrası bakım ve lohusalık dönemi, bebek bakımı, psikolojik destek ve annelik hazırlığı gibi konular anlatılıyor.

Alanında uzman doktorlar, ebe, hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist tarafından sunulan eğitimlerle anne adaylarının sorularını yanıtlamak ve bilinçli doğuma hazırlanmalarına destek olmak amaçlanıyor.

Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra, pratik uygulamalar ve doğuma yönelik nefes egzersizleri gibi çeşitli aktivitelere de katılma fırsatı buluyor.

Gebe okulunda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan anne adaylarına sertifika verildi.

ETİKETLER
Sivas Eğitim Gebelik Anne Bebek
Sıradaki Haber
Batman'da 1 milyon 350 bin lira değerinde sahte temizlik ürünü ve ham maddesi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
09:13
AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor
08:32
7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
08:25
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
06:50
TBB'den dijital dolandırıcılığa karşı uyarı
06:44
Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
FOTO FOKUS
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ