Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden S.K. isimli kadın, 149 gramlık 15 bileziği 413 bin 260 lira karşılığında bozdurduktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra bileziklerin ayarının söylenilenin altında olduğunu görüp dolandırıldığını fark eden kuyumcu O.K, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile 2 şüphelinin, otomobille Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini tespit etti.

İlçede bir otelde kaldıkları belirlenen S.K, R.Ö. ve E.A., Hırsızlık Büro Amirliği ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların kullandığı otomobil ve otel odasında yapılan aramada 5 telefon ve 1415 lira ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.