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Güncel
AA 11.10.2024 19:00

"Aksaray'ın Sultanları"nda hedef yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, ilk haftası tamamlanan sezonda da üst sıralara oynayarak hem başarılı bir dönem geçirmeyi hem de Avrupa kupalarına tekrar katılmayı hedefliyor.

"Aksaray'ın Sultanları"nda hedef yeniden Avrupa kupalarına katılabilmek

Kuzeyboru, 2024-2025 sezonundaki ilk maçında seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u set vermeden üstün bir oyunla yendi.

Takım, ikinci haftada yarın VakıfBank ile yapacağı maçın hazırlıklarını Aksaray Spor Salonu'nda sürdürüyor.

"Yaz kamp döneminin bizlere çok katkısı oluyor"

Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, Türkiye'de bu sezon enteresan bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.

Rakamların çok yükseldiğini, ABD'li sporcuların memleketlerine geri döndüğünü aktaran Bedestenlioğlu, "Bu durum, yabancı oyuncu potasında bir daralma yarattı. Transfer listemizde birinci sıradaki oyuncuları alamadık ama iyi bir transfer dönemi geçirdik. Önemli bir kamp dönemi geçirdik. Yaz kamp döneminin bizlere çok katkısı oluyor." diye konuştu.

"Her karşılaşma, hedef maçı artık"

Bedestenlioğlu, bu yıl geçen sezondan daha farklı bir lig beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü sonuca gebe bir lig olacak. Takımlar arasındaki fark çok fazla değil. Dolayısıyla her karşılaşma, hedef maçı artık. Bu nedenle her maça önem vermek zorundayız. Haftada 3 maç oynayacağımız dönemlerde seyahatler bizi çok hırpalayacak. Bu dönem de yaklaşıyor, bir ayda 10 maç yapacağız. Bunların 4'ü Avrupa kupası maçı olacak. Zor bir süreç bizleri bekliyor. Bunların üstesinden gelmek için buradayız. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Sporcularım da iyi niyetli ve savaşçı. Hedefimiz hiç tartışmasız yine Avrupa kupalarına katılmak."

Dilek Kınık: "Her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışıyoruz"

Takımın liberosu Dilek Kınık ise geçen sezonun kendileri için rüya gibi geçtiğini, hedeflerini yakaladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Güzel bir yaz kampı geçirdiklerini, yeni bir takım olmalarına rağmen lige galibiyetle başladıklarını ifade eden Dilek, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu sezonda da her şey bizim için çok güzel olacak, buna inanıyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Biz maç maç giderek hedeflerimize yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Avrupa kupası maçlarımızı heyecanla bekliyoruz. Avrupa kupası maçları her zaman çok farklıdır. Seyircilerimiz bizi yalnız bırakmasın, bizi sonuna kadar desteklesin istiyoruz."

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