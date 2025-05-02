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Savunma
TRT Haber 02.05.2025 13:03

Savunma ve havacılık ihracatında yeni zirve: Yüzde 54 arttı

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı, 2025 Nisan ayında yüzde 54'lük artışla 539 milyon dolara yükseldi.

Savunma ve havacılık ihracatında yeni zirve: Yüzde 54 arttı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatındaki artışa dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında yeni zirve görüldü. 2025 yılı nisan ayında savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu rakamlar sadece bir anlık başarı değil kararlılıkla sürdürülen, stratejik adımlarla desteklenen bir yükselişin göstergesidir."

"Başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceğiz"

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, büyük ölçekli firmalardan KOBİ'lere uzanan başarı zincirini hep birlikte daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Başarıda emeği geçen sanayicileri, emekçileri ve tüm paydaşları tebrik eden Görgün, "Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam." değerlendirmesinde bulundu.

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