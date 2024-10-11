Yozgat'ta 1500 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden 24 saat uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Sadece kurumların mücadelesinin yeterli olmadığını, vatandaşın da sahip çıkıp destek olması gerektiğini aktaran Özkan, "Daha huzurlu bir Yozgat için birlikte çalışalım. En iyi narkotik polisi anne, bilirse anne bilir, bulursa anne bulur. Yozgat'ta bağımlılığın hiç olmamasıdır. Bunun için de özellikle annelerimizin gücüne ihtiyacımız var. Hiçbir anne baba evladına kötüyü yakıştıramaz. 'Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum oraya gitmez' diyebilir ama bizim çocuğumuz değil, komşumuzun çocuğu, mahallemizin çocuğu olabilir. Onun gönül diliyle yola çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Konuşmanın ardından jandarma ve emniyet personeli slayt gösterisiyle uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verdi.

Jandarma narkotik köpeği de gösteri sundu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.