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Güncel
AA 11.10.2024 17:30

Isparta'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Isparta'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi

Doğu Kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde dövizlerle 19 Mayıs Açık Amfisine yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunan öğrenciler, yarım saat oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Nurcan Çatır, iki genç kadının vahşice öldürüldüğünü belirtti.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in yaşam haklarının ellerinden alındığını dile getiren Çatır, "Bu trajedi ilk kez yaşanmadı ama son kez yaşanması için buradayız. İnsan olmanın vermiş olduğu sorumlulukla ve vicdani bir çağrıyla buradayız." dedi.

Kadına şiddet ve cinayet gibi olayların son bulması için toplumsal birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan Çatır, "Bu siyasi ve ideolojik bir mesele değil, insan haklarının korunması meselesidir. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, şiddetin, cinayetin ve tacizlerin sona ermesi için bireysel ve toplumsal mücadelede etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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