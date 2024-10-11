Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde astım ve KOAH hastalarına yönelik proje sona erdi

Çankırı Valiliği koordinesinde Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ve Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından uygulanan, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 astım ve KOAH hastasının 15 günlük tedavi süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla kapanış töreni düzenlendi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yer Altı Tuz Şehri'nde yapılan törendeki konuşmasında, hastaların aldıkları sağlık hizmetinden duydukları memnuniyetin tüm paydaş kurumları motive ettiğini söyledi.

Göreve geldiği günden beri Yer Altı Tuz Şehri için mücadele ettiğini anlatan Esen, her yıl düzenledikleri festivaller sonucu 3 yıl sonunda 1,5 milyon kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sağlık turizmi anlamındaki proje kapsamında hastaların Yer Altı Tuz Şehri'nde vakit geçirdiklerini dile getiren Esen, "Teknik veriler ve analizlerle karşımıza çıkan mutluluk verici tabloyla biz de huzur bulduk. Attığımız taşın yerine vardığını görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise projede 15 günde harika netice alındığının altını çizerek, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak insanımızla alakalı 104 yıldan beri verdiğimiz mücadelemiz var. Hiçbir insanımızı bağımlılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Diyoruz ki, 'Herhangi bir şekilde insanımız bağımlı olabilir, biz onlardan vazgeçmeyeceğiz, bağımsızlıklarına ulaşana, iyileşene, sağlıklarını toparlayana kadar biz onların yanındayız'. Bu proje de onun bir göstergesi oldu." diye konuştu.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da proje ile astım ve KOAH hastalarının Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde zaman geçirmelerinin sağlanarak solunum fonksiyonlarındaki değişimin tespit edilmesi, kan ve solunum testleriyle durumun desteklenmesinin amaçlandığına işaret ederek, projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çok faydalandığımı, şifa bulduğumu düşünüyorum"

Yer Alt Tuz Şehri'nde tedavi görmek için Bursa'dan gelen Ahmet Uz, mağaraya geldiği günden beri nefesinin değiştiğini dile getirerek, "Her gün güzel vakit geçirdik. Mağaranın girişindeki yokuşu 5-6 dakikada çıkarken, şu anda 1 dakika 40 saniyede çıkmayı başardım. Burada 15 günlük süreci tamamladık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan gelen Nursel Sümen de günlük yaşamında yürümekte bile zorluk çektiğini vurgulayarak, "Buraya ambulans yardımıyla geldim, şimdi yürüyerek, koşarak çıktım. 15 gündür burada çok güzel vakit geçirdik. Çok faydalandığımı, şifa bulduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastaların mağaradaki tedavi sürecinde yaptıkları el emeği ürünlerin sergisi gezildi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Demirel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.