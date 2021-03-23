Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta durdurulan araçta 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 60 kilogram kaçak tütün yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polisler araçta yaptıkları aramada satışa hazır 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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