İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polisler araçta yaptıkları aramada satışa hazır 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.