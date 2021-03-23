Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lise sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi...
Lise sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldığını açıkladı.
Liselerde yüz yüze yapılacak sınavların takvimleri güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi. 12. sınıfların ise sınavları devam edecek.
Lise sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
12. sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak."
Liselerde Yüz Yüze Sınav Takvimi Güncellemesi pic.twitter.com/lX0LLeg3cy— MEB (@tcmeb) March 23, 2021
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