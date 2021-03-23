Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta minibüs devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir mevkisinde Celal Ş. yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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