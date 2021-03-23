Merkez bağlı Küçükköy köyünde Uğur Karakoç'a ait içinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Niğde Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 171 kuzu telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.