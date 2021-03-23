Kentte öğlenden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken trafik polisleri ile Karayolları ekipleri güzergahta tedbir aldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yağışlar 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek.