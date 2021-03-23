Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kentte öğlenden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşarken trafik polisleri ile Karayolları ekipleri güzergahta tedbir aldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yağışlar 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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