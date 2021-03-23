Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.
İlçede şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Hüseyin D. yönetimindeki kamyonet, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu-Saruhanlı geçişinde şiddetli rüzgarın etkisiyle savrularak devrildi.
Bariyerlere çarpan kamyonetin tekerleği koptu.
Sürücü, hurdaya dönen kamyonetten çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Hava Durumu
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