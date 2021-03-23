Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce-Yığılca yolunda Yasin B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Muhammed M. yaralandı.
Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Düzce İtfaiyesi ekipleri, 2 yaralıyı otomobilden çıkardı.
Yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Kazası
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