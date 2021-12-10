Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.D. (40) idaresindeki 58 EZ 546 plakalı pikap, Sivas-Divriği kara yolu Armağan köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki M.D. (34), D.D. (78) ve F.D. (33), ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan F.D. ve M.D, ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Sivas Trafik Trafik Kazası
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