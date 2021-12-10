Samsun’dan yaklaşık 3 ay önce 2 ortağın girişimiyle kente getirilen balıkçı teknesi, Taşlıçay Deresi'ne indirildi. Tekne, gerekli çalışmaların ardından tamamlanarak restorana dönüştürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Tekneyi 3 günlük bir yolculukla Ağrı'ya getirdiklerini söyleyen Ömercan Kaya, "Ağrı’ya çok güzel bir millet bahçesi yapıldı. Biz de böylesine güzel bir mekana güzel bir yatırım yapmak istedik. Samsun'da bir tekne bulduk. 3 günlük bir yolculukla Ağrı'ya getirdik. Tekneyi millet bahçesinden geçen Taşlıçay Deresi'ne indirdik. İlk getirdiğimiz günden itibaren halkın ilgisi oldukça fazlaydı. Bugüne kadar yapım aşamasında da çok ilgi gördü. Bugün de restoran olarak hizmete açtık" dedi.