Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'da Ramazan Aktürk'ün kullandığı 07 DOC 06 plakalı alabalık taşıyan tanker, Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
Yaralanan Aktürk, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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