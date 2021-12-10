Niğde Valisi Yılmaz Şimşek mesajında Türkiye'nin, bireylerin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin bütünü olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk kabul eden ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile tüm insanların dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarının teminat altına alındığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ülkemiz, gerçekleştirdiği reformlarla temel hak ve özgürlüklerden tüm toplumun eşit şekilde yararlanması noktasında çok önemli mesafeler kaydetti. Ülkemiz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden hareketle vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve insan onuruna yakışır bir şekilde daha iyi hayat standardına kavuşmaları için her alanda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tüm dünyada insanların, yaratılıştan gelen haklarını kullanarak, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesi umuduyla Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."