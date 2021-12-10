Edirne'de 142 polisin katılımıyla genel asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne merkezden yunus timleri ve çevik kuvvet personelinin desteğiyle suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla Keşan'da düzenlenen geniş katılımlı uygulamada, pek çok noktada uygulama ve arama gerçekleştirildi.

Uygulamada, metruk binalarda ve şüpheli alanlarda dedektör köpeği "Konga" ile narko-sokak alan taraması yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Okul çevrelerine yakın umuma açık işyerlerinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda olmak üzere 18 noktada 142 personel ile uygulama yapan ekipler, 190 araç sürücüsünü sorguladı, 25 bin 640 lira para cezası uygulandı.

Uygulamada, aranması olan 20 kişi gözaltına alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, sahada denetimde bulunarak görevli personele başarı diledi.

Uygulama sonrası polis ekiplerine teşekkür eden Emniyet Müdürü Tekin, halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için gerekli denetim ve uygulamaların sık sık yapılacağını vurguladı.