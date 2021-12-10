Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Zafer Mahallesi'nde bir sokakta durumundan şüphelendiği M.P. ile İ.G'nin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 97 sentetik hap ele geçirdi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.