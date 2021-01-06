Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta hırsızlık şüphelisi, bağ evinden çaldıkları eşyaları otomobile yüklerken yakalandı.
Sivas İl merkezine bağlı Himmetfakı köyünde bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri bağ evinden 3 akü, matkap, ocak, soba ve televizyonu otomobiline yükleyen E.Y'yi (31) suçüstü yakaladı.
Jandarma merkezine götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan 30 kaydı bulunduğu öğrenildi.
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