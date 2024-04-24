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Güncel
AA 24.04.2024 15:27

Sivas'ta afet farkındalık eğitimi verildi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Sivas'ta afet farkındalık eğitimi verildi
[Fotograf: AA]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma (CAK) Birim Başkanı Kemal Demetçicek tarafından düzenlenen eğitim, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Demetçiçek, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Sivas'ta afet farkındalık eğitimi verildi

Programa, Şarkışla Belediye Başkanvekili Mehmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Verilen eğitimin bilinç oluşturması ve farkındalığı arttırması bakımından önemli olduğunu söyleyen Demetçiçek, afetler karşısında bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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