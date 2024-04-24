Sivas'ta afet farkındalık eğitimi verildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma (CAK) Birim Başkanı Kemal Demetçicek tarafından düzenlenen eğitim, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Demetçiçek, afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Programa, Şarkışla Belediye Başkanvekili Mehmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Verilen eğitimin bilinç oluşturması ve farkındalığı arttırması bakımından önemli olduğunu söyleyen Demetçiçek, afetler karşısında bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.