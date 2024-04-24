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Güncel
İHA 24.04.2024 15:06

Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı

Iğdır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı
[Fotograf: AA]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Zübeyde Hanım Bulvarı’nda kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen programda Ulusal egemenliğin önemine değinen Iğdır Valisi Ercan Turan; "Bu güzel çocuklarımızın çocuk bayramı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik olmadan hiçbir şekilde bu millet varlığını sürdüremez. Daha güçlü yarınlar için çocuklarımıza, gençlerimize ve siz değerli Iğdırlara ihtiyacımız var. Allah hepinizi var etsin bayramınız kutlu olsun" dedi.

Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı

 

Büyüklerin çocukları ile yoğun ilgi gösterdiği programda Iğdır’daki okullarda öğrenim gören çocukların etkinlikleri damga vurdu. Anaokulu öğrencilerin gösterisi izleyenlerden tam puan aldı.

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23 Nisan Iğdır
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