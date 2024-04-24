Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 24.04.2024 15:28

Diyarbakır'da taşlı sopalı muhtarlık kavgası: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da taşlı sopalı muhtarlık kavgası: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsal Karacaviran Mahallesi’nde iki aile arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mahmut Y., Abdussamet Y., Fatma K. ve Abbas K. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi ile Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Iğdır’da 23 Nisan coşku ile kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
İstanbul'da rüşvet alan 2 vergi memuru tutuklandı
15:22
Yargıtay Başkanlığı seçimi 24. tura kaldı
15:20
Yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 7 terörist yakalandı
15:09
Antalya'da asayiş denetimlerinde 170 şüpheli tutuklandı
15:13
Yargıtay 2 çocuğa istismarda bulunan sanığa verilen cezayı az buldu
15:06
Siirt'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi
Fransız ve İngiliz anıtlarında tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Uzay merakıyla kendi teleskobunu yaptı
Uzay merakıyla kendi teleskobunu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ