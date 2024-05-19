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Güncel
AA 19.05.2024 20:31

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sivas'ın Ulaş, Hafik, Şarkışla ve Zara ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Ulaş'taki 19 Mayıs kutlama programı, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mücahit Gül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ulaş Spor Salonu'nda Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda, öğretmen Kenan Şağban günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programı, Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Belediye Başkan Vekili Rahmi Akbulut, ilçe protokolü ve vatandaşlar izledi.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hafik

Hafik'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından spor salonunda devam eden 19 Mayıs töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hafik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yahya Yıldırım katılımcıların bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından yapılan spor gösterileri ilgiyle izlendi.

Törene, Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Belediye Başkanı Habip Görler, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla

Şarkışla'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akıner Haspolat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe Stadyumu'nda devam eden törende, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Zara

Zara ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde devam etti.

İlçe Stadı'nda ise Gençler Futbol Turnuvası düzenlendi.

Zara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs programında ise Zara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları gösteriler sundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Programa, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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