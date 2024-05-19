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Güncel
AA 19.05.2024 20:28

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ndeki kütüphane öğrencilerin hizmetine açıldı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aile Yaşam Merkezindeki kütüphanenin sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere hizmet verdiğini belirtti.

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ndeki kütüphane öğrencilerin hizmetine açıldı

Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarının sağlanması amacıyla hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında kütüphanenin açık kalacağını ifade etti.

Uygulama sayesinde öğrencilerin sessiz bir ortamda sınavlarına hazırlanabileceklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların okuyan, analitik düşünceye sahip, kendilerini iyi yetiştirmiş bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizler için çok önemli. Bizde Bayburt Belediyesi olarak elimizde bulunan imkanları öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi hem şehir merkezinde bulunması açısından ulaşımı kolay hem de konforlu, sessiz ve nezih bir ortamda öğrencilerimize ders çalışma ortamı sunuyor."

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