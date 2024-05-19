Aydın'da trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Dün Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında, Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Müzeyyen Acar, tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan Acar da dahil 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.