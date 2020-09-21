Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu Mahallesi'nde iki adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 515 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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