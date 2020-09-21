Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu Mahallesi'nde iki adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 515 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.