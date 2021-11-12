Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Bu arada Sivas'ta gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.