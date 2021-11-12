Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri kar yağışı ile beyaza büründü.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Bu arada Sivas'ta gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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