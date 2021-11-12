Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 19 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 19 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 19 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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