Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, D-100 kara yolu üzerinde S.Y'nin içerisinde olduğu takside arama yaptı.
Aramada S.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 675 dolar bulundu.
Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta koronavirüs denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz