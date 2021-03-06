İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y'nin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, D-100 kara yolu üzerinde S.Y'nin içerisinde olduğu takside arama yaptı.

Aramada S.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ile 3 bin 675 dolar bulundu.

Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.