Koronavirüs ile mücadelede tekrar başlayan kademeli normalleşme kapsamında İstanbul'da, Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken restoran, kafe ve kıraathanelere yüzde 50 kapasite ile müşteri alımı serbest bırakıldı.

Kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Kafe, restoran ve kıraathanelere yönelik yapılan denetimde, işyeri sahibi ile müşteriler tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.