Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sit alanında kaçak kazı yaparken yakalandılar
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Salihli ilçesinde birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Kemer Mahallesi Narlı mevkiinde bulunan birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekipleri, sit alanında iş makinesi ekskavatör ile kaçak kazı yapan 45 yaşındaki O.Ş. ve 48 yaşındaki S.D.’yi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan ekskavatöre el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Manisa Tarihi Eser
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