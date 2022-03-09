Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Ahmet Bilgin (22) idaresindeki 02 HP 977 plakalı otomobil, Kahta-Baraj yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ahmet Acar (21), Uygar Vurgun (20) ve Erol Işık (22) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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